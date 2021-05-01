PKK ile TSK arasındaki çatışmalar tarım sektörüne büyük zarar verdi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hasan Heme Kerim, PKK ile TSK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yüzlerce dönümlük tarım arazisinin tahrip edildiğini ve çiftçilerin tarım arazilerini kullanamaz hale geldiğini söyledi.

Çatışmalar nedeniyle üzüm bağlarının ve meyve bahçelerinin ciddi zarar gördüğünü dile getiren Hasan Heme Kerim, köylülerin artık çiftçilik yapmak istemediğini kaydetti.

Öte yandan çatışmalar nedeniyle ekili tarım arazilerinin yüzde 50 civarında azaldığını vurgulayan Kerim, bombardımanların sosyal ilişkileri ve çevreyi de etkilediğini ifade etti.

Kerim, “Çatışmalar nedeniyle halk büyük ekonomik zarara uğradı” diye konuştu.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Çevre Komitesi Sözcüsü Ahmed Zengene de son 10 yılda tarım alanlarının önemli bir kısmının çatışma ve bombardımanlar nedeniyle tahrip edildiğini vurguladı.

TSK, PKK güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Çatışmalardan yüzlerce köy etkilenirken, siviller de zarar görüyor.