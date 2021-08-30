Fransız şirketleri Kürdistan Bölgesi’nde binlerce kişiye istihdam sağlıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet gösteren Fransız firmalarının sermayeleri yaklaşık 2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Richel Group, başkent Erbil’de 70 “green house” (yeşil ev) yapımı için anlaşma imzaladı. Önümüzdeki ay başlayacak olan tarım projesine Fransız tarafı büyük önem veriyor ve projenin genişletilmesi planlanıyor.

Fransız şirketlerinin, bitkisel ilaç üretimi için Kürdistan Bölgesi’nde şubeleri bulunuyor. Markaların, yüksek kalitede üretilen tarım ürünlerine talebi artarken, çiftçiler de bu durumdan kâr elde ediyor.

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan çimento devi Lafarge’ın da Kürdistan Bölgesi’nde iki fabrikası bulunuyor. Şirketin yatırımının 1.5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor ve yaklaşık 3 bin kişiye direkt veya dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Yabancı şirketlere kapılarını açan Kürdistan Bölgesi’ne Fransız şirketlerinin de ilgisi büyük. Yakın zamanda açılacak bir fabrikanın daha binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.