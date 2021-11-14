Perde açılıyor: 8. Uluslararası Duhok Film Festivali başlıyor

DUHOK (K24)

8.Uluslararası Duhok Film Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 15 Kasım günü başlayacak festival 22 Kasım’a kadar devam edecek.

K24’e konuşan festivalin basın sorumlusu Hasan Arif, “Hazırlıklarımızı tamamladık. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik” dedi.

“Festivalde 94 film izleyiciyle buluşacak” diyen Arif, bunların 45’inin Kürt filmi olduğunu vurguladı.

Festival yetkilileri, kadınların festivaldeki rolünün önemine dikkat çekti. Kadınların ciddi bir katılım sağladığını belirten yetkililer, festivalin başlangıcından bugüne kadınların rolünün artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Kültür ile Gençlik Bakanlığı ve Duhok Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenecek festival ,geçtiğimiz yıl yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Afganistan’ı konu alacak filmlerin de yer alacağı programda, ülkenin önemli yönetmenlerinden Siddiq Barmak, 2003’te çektiği ve Altın Küre Ödülü alan “Osama”yı sunacak.