Başbakan: Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 16 günlük kadına yönelik şiddetle yüzleşme kampanyasının başlangıcında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kadın haklarına ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye bağlılığını yineliyorum” dedi.

Başbakan, hükümetin kadın haklarının korunduğu, kadının Kürdistan toplumunun temel etkenlerden biri olarak toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlayacak uygun bir zemin oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti kadın haklarını korumaya, hükümet ve toplum içindeki konumlarını güçlendirmeye bağlıdır” diyen Başbakan, “İnsan haklarına saygı, eşitlik ve adalet kültürünün gelişmesinin yanı sıra, bu çerçevede şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başta hükümet kurumları olmak üzere tüm ilgili kurumların hükümete yardımcı olması gerektiğini belirten Başbakan, “Resmi ve sivil tüm kurumların hoşgörü kültürünün gelişmesi ve toplumun şiddete karşı farkındalığını arttırılmasında rol üstlenmesi gerekir çünkü bu tüm toplumun görevidir ve herkes bu çağdışı olgunun ortadan kalkması için çalışmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan mesajını şöyle tamamladı:

“Tüm tarafların desteğiyle, umarım Kürdistan Bölgesi kadın haklarının korunması ve kadına yönelik şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetin ortadan kaldırılması konusunda örnek olur.”