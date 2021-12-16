Kürt partilerinden Kürdistan Bayrak Günü mesajı

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Kürt partilerinden; PAK, PSK, KDP-Bakur, KDP-İran, KDP-Rojhılat, KDP-Suriye, PAK-Rojılat, Suriye Kürdistanı Gelecek Partisi, Suriye Kürt İlerici Demokrat Partisi, Suriye Kürt Reform Hareketi ve Suriye Kürtleri Birlik Partisi, Kürdistan Bayrak Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Partiler açıklamasında “Dünyadaki tüm ulusların sembolleri vardır. Ala Rengin de Kürt halkının sembolüdür” denildi.

Kürdistan Bayrağı’nın Qazi Muhammed’in Mele Mustafa Barzani’ye bırakılan bir miras olduğuna dikkat çeken açıklamada, Kürdistan Bayrağı’nın kronolojisine yer verildi:

17 Aralık 1945 yılında KDP-İran üyesi ve aynı zaman Peşmerge olan bir grup Kürt genci, Doğu Kürdistan'ın (Rojhılat) Mahabad kentinde adliye binasına Kürdistan Bayrağı'nı astı.

Kürdistan Parlamentosu 17 Kasım 1999’da Kürdistan Bayrağı Günü’nü ilan etti.

Kürdistan Bayrağı, 1920 yılında Sosyal Teşkilat Cemiyeti tarafından kabul edildi.

Kürdistan Bayrağı, 1927'de Hoybun Örgütü tarafından Ağrı Dağı’nda göndere çekildi.

Kürdistan Bayrağı, 1932 yılında Hawar Dergisi’nin iki sayısında farklı renklerde basıldı.

Kürdistan Cumhuriyeti Hükümeti, 1919 yılında Sosyal Teşkilat Cemiyeti tarafından kabul edilen Kürdistan Bayrağı’nı tanıdı. Hükümet, aynı gün bayrağın üzerine Kürdistan Cumhuriyeti'ni yazarak kabul etti.

Mahabad Cumhuriyeti yıkılmadan önce Peşewa Qazi Muhammed, Kürdistan Bayrağı’nı Ölümsüz Kürt lider Mele Mustafa Barzani’ye vererek, ‘Kürdistan Bayrağı sende kalsın, Ümitvarım ki sizler bu bayrağın yere düşürmesine izin vermezsiniz.’

Kürdistan Bayrağı,101 yıldır Kürtlerin ulusal değeri olarak kabul ediliyor.

Mesajın sonunda, “Bugün, Kürdistan Bayrağı’nın milli duygularla yükseldiği bir gündür. Bu bayrak, dünyadaki tüm Kürtlerin bayrağı olarak kabul edilmektedir. Kürdistan Bayrak Günü, ulusal bir ruh ve sıcak bir yürekle bütün Kürtler için kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.