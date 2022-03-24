Irak Federal Mahkemesi’nden Reber Ahmed kararı

ERBİL (K24)

K24’e konşan Irak Parlamentosu Üyesi Şerwan Duberdani, Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak Cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmed ile ilgili şikayeti reddetiğini belirtti.

Mahkeme, Reber Ahmed veya KDP’den başka birinin adaylığı önünde herhangi bir engel olmadığına hükmetti.

Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti üyesi Aliye Nosef, mahkemeye “KDP’nin bölücü bir parti olduğu ve herhangi bir KDP adayının hükümet makamlarına aday gösterilemeyeceği” iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Ancak Federal Mahkeme söz konusu şikayeti geri çevirdi.

Dün Bağdat’ta bir araya gelen KDP, Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kurulmuştu.

Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr olmuştu.