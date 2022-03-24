Politika

Irak Federal Mahkemesi’nden Reber Ahmed kararı

Irak Federal Mahkemesi, KDP’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmed ile ilgili şikayeti geri çevirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Federal Mahkemesi
Irak Federal Mahkemesi
kürdistan Irak Federal Mahkemesi Reber Ahmed KDP Karar

ERBİL (K24)

K24’e konşan Irak Parlamentosu Üyesi Şerwan Duberdani, Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak Cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmed ile ilgili şikayeti reddetiğini belirtti.

Mahkeme, Reber Ahmed veya KDP’den başka birinin adaylığı önünde herhangi bir engel olmadığına hükmetti.

Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti üyesi Aliye Nosef, mahkemeye “KDP’nin bölücü bir parti olduğu ve herhangi bir KDP adayının hükümet makamlarına aday gösterilemeyeceği” iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Ancak Federal Mahkeme söz konusu şikayeti geri çevirdi.

Dün Bağdat’ta bir araya gelen KDP, Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kurulmuştu.

Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr olmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv