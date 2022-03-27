Sinema

DAİŞ savaşı dizi oldu: ‘Düşüş Gecesi’

Irak’ta DAİŞ’le yaşanan savaş, “Düşüş Gecesi” ismiyle dizi olarak ekranlarda olacak.
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kürdistan DAİŞ dizi Irak

ERBİL (K24)

“Bila Hodod” şirketinin yapımcılığını üstlendiği projenin direktörlüğünü ise Qays Rezwani üstlendi.

Ramazan ayında MBC’de yayınlanacak olan “Düşüş Gecesi” dizisinin yapım ekibinde yer alan Arez Ahmed, K24’e verdiği demeçte, projenin 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu, çekimlerinin 122 gün sürdüğünü söyledi.

Dizinin senaryosunun ise Mecdi Sabır ve Naci Teami tarafından kaleme alındığı belirtildi.

Arez Ahmed, dizinin içeriğine ilişkin, “Peşmerge ve Irak ordusunun DAİŞ’li teröristlerle mücadelesi anlatılıyor. Bir bölümde Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidi kızların DAİŞ’ten kurtarılmasındaki rolüne vurgu yapılıyor” dedi.

Bütçesi 5 milyon doları aşan dizide çok sayıda ünlü Arap oyuncu rol aldı.

Çekimleri Erbil, Duhok ve Musul’a bağlı bölgelerde yapılan dizinin 70 kişilik çekim ekibinde Kürt, Suriyeli, Tunuslu, Mısırlı, Lübnanlı ve Iraklı kişiler yer aldı.

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