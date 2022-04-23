ENKS’li yetkili: Özerk Yönetimin tüm güçleri kararlarını PKK'den alıyor

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K24 haber bültenine katılan ENKS Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, Rojava’nın bazı kentlerinde parti ofislerine yapılan saldırıları değerlendirdi.

2013 yılından beri ENKS’ye yönelik saldırıların yapıldığını ifade eden Biro şunları söyledi:

“2013 yılından bu yana PYD önderliğindeki güçler onlarca kez ofislerimizi yakıp parti üyelerimizi tutukladı, ENKS'lileri kaçırıp öldürdü. Ama iki yıldır ENKS ile PYNK arasında müzakereler yapılıyor. ABD ne zaman ENKS ile PYNK arasında müzakerelerin başlamasını işaret etse, Kürt birlikteliği başarısız olsun diye PKK’ye bağlı güçler ENKS ofislerine saldırıyor, parti üyelerini tutukluyor.”

Rojava’daki Asayiş Güçlerinin kimliği belirsiz kişilerin ENKS bürolarına saldırdığı açıklamasına ilişkin Biro, şunları söyledi:

“PYD iki gün önce ENKS ve bünyesinde yer alan partilerin hain olduğunu, cezalandırılması gerektiğini açıklamıştı. Asayiş da kimliği belirsiz kişilerin saldırıları yaptığını söylüyor. Ama PYD’ye bağlı silahlı kuvvetler bu saldırıları gerçekleştiriyorlar. Bir başka kuvveti de ofisleri koruduğunu söylüyor. Biz biliyoruz ki Özerk Yönetimin tüm güçleri kararlarını PKK kadrolarından alıyor.”

PKK’nin 40 yıldır savaştığını vurgulayan Biro, “PKK 40 yıldır savaşıyor ve Kürtlerin kuzey Kürdistan’da kalmalarını engelleme politikasını izliyor. Güneyde PKK’den dolayı yüzlerce köy boşaltıldı, Rojava’da ise nüfusumuzun yarısı yerinden edildi” dedi.

ABD’nin Şam Büyükelçiliği’nin ENKS ofislerinin yakılmasına ilişkin yaptığı açıklamayı da değerlendiren Biro "ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama iyi bir adım ama çözüm yok. Amerikan tarafı, birlik müzakerelerinin garantörüdür ve sorumluluklarını yerine getirmeli” şeklinde konuştu.