Rojava’da akaryakıt krizi
HABER MERKEZİ
Rojava’daki Özerk Yönetim Akaryakıt Kurulu’nun akaryakıt istasyonlarına benzin dağıtımını %60 oranında azaltılması nedeniyle şehir ve kasabalarda akaryakıt krizi yaşanıyor.
Bölge halkı araçları için 30 litrelik yakıt alabilmek en az 5 saat kuyrukta beklediklerini belirtiyor.
Ayrıca bölgedeki akaryakıt krizinden dolayı Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor’da sık sık gösteriler düzenleniyor.
Ana yolları trafiğe kapatan protestocular, Özerk Yönetim'den akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamasını talep ediyor.
Özerk Yönetim’in sorunun çözümü için bölge halkına söz vermesine rağmen krizin devam ettiği belirtiliyor.