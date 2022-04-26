Rojava’da akaryakıt krizi

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Özerk Yönetim Akaryakıt Kurulu’nun akaryakıt istasyonlarına benzin dağıtımını %60 oranında azaltılması nedeniyle şehir ve kasabalarda akaryakıt krizi yaşanıyor.

Bölge halkı araçları için 30 litrelik yakıt alabilmek en az 5 saat kuyrukta beklediklerini belirtiyor.

Ayrıca bölgedeki akaryakıt krizinden dolayı Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor’da sık sık gösteriler düzenleniyor.

Ana yolları trafiğe kapatan protestocular, Özerk Yönetim'den akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamasını talep ediyor.

Özerk Yönetim’in sorunun çözümü için bölge halkına söz vermesine rağmen krizin devam ettiği belirtiliyor.