PKK taraftarlarından Kurdistan24 ekibine saldırı

SÜLEYMANİYE (K24)

Kurdistan24’ün Süleymaniye muhabiri Diyar Cemal, dün gece silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir restoran sahibinin haberini takip ettikleri sırada PKK taraftarlarının kendilerine saldırdığını aktardı.

Diyar Cemal, saldırının Süleymaniye’deki Adli Tıp Merkezi önünde gerçekleştiğini söyledi.

Muhabirimiz, “Saldırganların çoğu Kuzey Kürdistan’ın Kurmanci lehçesini konuşuyordu ve hiçbiri Süleymaniyeli değildi. Bize, ‘Restoran sahibi Türkiye tarafından öldürüldü diye haber yazın’ dediler. Oysa restoran sahibinin öldürülmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Şu ana kadar güvenlik güçlerinden bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı” dedi.

Saldırganları daha önce hiç görmediklerini ifade eden muhabirimiz, “Kendilerine ‘Eğer doğrulanmış bir bilgi yoksa söylediğinizi haberleştirmeyeceğiz. Bu olayla ilgili şu ana kadar hiçbir resmi bilgi verilmedi. Biz gazeteciyiz ve profesyonel olarak çalışıyoruz’ dedik” şeklinde konuştu.

K24 Süleymaniye muhabiri, “Cevabımız hoşlarına gitmeyince çeşitli kollardan bize saldırdılar” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik güçleri, saldırıyı dağıtmak için havaya ateş açtı.