Kürtçe öğrenen 79 yaşındaki Britanyalı: Anadilinize sahip çıkın

DİYARBAKIR (K24)

79 yaşındaki Britanyalı Nicky Malim 30 yıldır Arnavutluk’ta yaşıyor.

Nick Malim, devrik diktatör Saddam Hüseyin döneminde Güney Kürdistan’dan farklı ülkelere göç etmek zorunda kalan insanların görüntülerinin kendisini çok etkilediğini ifade ediyor.

Britanyalı Malim, o dönem Kürtler için çok dua ettiğini ve bu yüzden Kürtçe öğrenmeye karar verdiğini kaydederek, Kürtleri daha yakından tanımaya başladığını söylüyor.

Kürtlerin uzun bir tarihi geçmişe ve zengin bir kültüre sahip olduğunu dile getiren Malim, Kürt kentlerini gezdiği için kendisini mutlu hissettiğini dile getiriyor.

K24’e konuşan Nicky Malim, “2015’te Kürtçe öğrenmeye başladım, ardından Kürdistan kentlerini gezmek ve Kürtleri yakından tanımak istedim” diyor.

Gezmeyi ve farklı kültürleri tanımayı sevdiğini dile getiren Malim, gezisi sırasında 20 ülke ve 7 Kürt kentini ziyaret ettiğini kaydediyor.

Dengbêjlik geleneğini sevdiğini de söyleyen Malim, öte yandan Diyarbakır’ın tarihi yerlerinin çok güzel olduğuna ve Diyarbakırlıların çok misafirperver olduğuna işaret ediyor.

Aynı zamanda daha çok Kürt kenti gezmek istediğini dile getiren Malim, Kürtçenin Kurmanci, Zazaki ve Sorani lehçelerini online olarak katıldığı derslerden öğrendiğini belirtiyor.

Kürt dilinin günlük hayatta kullanımının azaldığını da vurgulayan Malim, “Kürtler anadiline sahip çıkmalıdır” çağrısında bulunuyor.