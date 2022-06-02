Kerkük’ün Kürt bölgeleri elektriksiz bırakıldı

KERKÜK (K24)

Kerkük’ten bildiren K24 muhabiri, Pirde ve Şiwan ilçelerine bağlı 15 köye günde 2 saat elektrik verildiğini aktardı.

Söz konusu durum nedeniyle endişeli ve öfkeli olduğunu dile getiren bölge halkı, Kerkük’teki otoritelerin yürüttüğü politikanın Baas dönemi politikasının devamı olduğunu ifade etti.

K24’e konuşan Hesari Gewre köyü sakini Şemie Ali, “Kerkük yönetimindekiler Saddam’dan da beter! Eğer öyle olmasalardı şu anda bu durumda olmazdık. Üç güne bir elektrik verileceği söyleniyor, eğer elektrik olmazsa suyumuz da olmaz” dedi.

Elektrik kesintilerini protesto eden bölge halkı, Kerkük-Erbil anayolunu tamamen kapattı.

K24’e konuşan protestoculardan Nihat Muhammed, “15 gündür bu bölgedeki köyler elektriksiz. Bu sıcak günlerde bizleri elektriksiz bırakmaları reva mı? Eğer bu planlı bir siyaset değilse neden Kerkük’ün dört bir yanında sadece Kürt bölgeleri elektriksiz bırakılıyor?” diye sordu.

Nihat Muhammed, “Bu bölgenin boşaltılması için siyasetin arkasında gizli bir el var” dedi.

Başka bir protestocu Ali Cevher de K24’e yaptığı değerlendirmede yapılanların Araplaştırma politikasının bir sonucu olduğunu, söz konusu bölgenin tarım yapılan yerler olduğunu vurguladı.