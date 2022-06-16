Erbil’in en büyük tarım projesi hayata geçiriliyor

ERBİL (K24)

Erbil’de 3 yıldır yapımı devam eden projede en yeni teknoloji kullanılıyor. Tarım ürünlerinin yetiştirileceği projede aynı zamanda zirai inceleme merkezini de içeriyor ve 110 şirketi bünyesinde barındırıyor. Şirketler burada ürünlerini sunacak.

K24’e konuşan proje mühendisi Eyub Nadir, “Projenin birçok özelliği var. Örneğin toprağı ekim açısından normal topraktan çok farklı ve toprakta hiçbir zararlı madde bulunmuyor. Bir diğer özelliği de en az masrafla yüksek kalitede ürün elde edilmesidir” dedi.

Yapım firması müdürü Rewez Pirot, “Projede tohumdan fidana kadar en yüksek kalitede yetiştirilecek. Daha sonra bu ürünleri kendimiz yurt dışına ihraç edebiliriz. Bunun için de uzmanlık, ticaret ve araştırma gerekiyor” diye konuştu.

Hollanda, Almanya, ABD, Fransa, Belçika ve İtalya projenin bileşenlerinden.

Projede yer alan cam seraların tamamı elektronik sistemle çalışıyor. Çiftçiler, yönetim kontrol merkezi ve uluslararası fuarlar için oluşturulan özel alanda en yeni sistemle eğitilecek.