Ekonomi

Erbil’in en büyük tarım projesi hayata geçiriliyor

Eylül ayında hayata geçirilecek olan en büyük tarım projesiyle başkent Erbil, uluslararası çapta önemli bir tarım merkezi olacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Erbil tarım

ERBİL (K24)

Erbil’de 3 yıldır yapımı devam eden projede en yeni teknoloji kullanılıyor. Tarım ürünlerinin yetiştirileceği projede aynı zamanda zirai inceleme merkezini de içeriyor ve 110 şirketi bünyesinde barındırıyor. Şirketler burada ürünlerini sunacak.

K24’e konuşan proje mühendisi Eyub Nadir, “Projenin birçok özelliği var. Örneğin toprağı ekim açısından normal topraktan çok farklı ve toprakta hiçbir zararlı madde bulunmuyor. Bir diğer özelliği de en az masrafla yüksek kalitede ürün elde edilmesidir” dedi.

Yapım firması müdürü Rewez Pirot, “Projede tohumdan fidana kadar en yüksek kalitede yetiştirilecek. Daha sonra bu ürünleri kendimiz yurt dışına ihraç edebiliriz. Bunun için de uzmanlık, ticaret ve araştırma gerekiyor” diye konuştu.

Hollanda, Almanya, ABD, Fransa, Belçika ve İtalya projenin bileşenlerinden.

Projede yer alan cam seraların tamamı elektronik sistemle çalışıyor. Çiftçiler, yönetim kontrol merkezi ve uluslararası fuarlar için oluşturulan özel alanda en yeni sistemle eğitilecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv