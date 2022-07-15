Sine’de Def Festivali’ne yoğun ilgi

SİNE (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine kentinde düzenlenen 10’uncu Def Festivali, Doğu Kürdistan, Kürdistan Bölgesi, İran ve Afganistan’dan 300’ü aşkın def sanatçısının katılımıyla gerçekleşiyor.

K24’e konuşan Def Festivali organizatörlerinden Mesud Muradi, festivalin 4 gün devam edeceğini kaydederek, festivale Kürdistan Bölgesi, İran ve Afganistan’dan katılanların kendi eserlerini sunacağını belirtti.

‘Rahmet Sesi Def’ temasıyla düzenlenen festivale katılan Esma Gulnema ise, Sistan-Belucistan Eyaletinden gelip ilk defa festivale katıldığını söyleyerek, festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu ve tekrar gelmek istediğini bildirdi.

Festivale Yezd kentinden katılan def grubu da, Sine’deki Def Festivali’ne sürekli katıldıklarını kaydederek, defin tekkelerde çalınan irfani bir müzik enstrümanı olduğunu dile getirdi.

Müzik temasıyla UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler' listesinde bulunan Sine (Senendec), Dünya Def Başkenti olarak biliniyor.