Sınır Muhafızları 31 yıldır boş olan bölgeye konuşlanıyor

HACİ OMERAN (K24)

Sınır Muhafızları, Erbil 1’inci Bölge sınırında altı daimi askeri nokta kurdu. Bunlardan üçü İran’la, diğer üçü de Türkiye’yle olan sınıra yakın konumda bulunuyor.

Irak Sınır Muhafızları yetkililerine göre bu bölgede askeri noktaların kurulması, sınırın gözlemlenmesine, yasadışı silahlı grupların, kaçakçılığın ve ihlallerin önlenmesi ile bölge halkının güvenlik ve huzurunun sağlanmasına yarayacak.

İran sınırında yer alan Kodo Dağı bölgesinde kurulan üç noktanın yer aldığı konum, 31 yıldır boş ve bu süre zarfında hiçbir sınır gücü buraya konuşlandırılmadı.

K24’e konuşan Sınır Muhafızları 2’nci Tugay Komutanı Goran Salih, “Sınır bölgesine geldiğimiz gibi, sınır noktalarını birbirine bağlamak amacıyla 6 ila 8 kilometre uzunluğunda iki yeni yol açtık. Bu noktaları kurduktan sonra hiçbir güç gelip sınır ihlalinde bulunamaz” dedi.

Haci Omeran tepelerinde kurulan Irak Sınır Muhafızları askeri noktaları, İran sınır güçlerinin kontrol noktalarının karşısında yer alıyor. Daha önce bu bölgeler hiç kimse için güvenli değilken şimdilerde sınır güvenliği tesis edilmiş durumda. Yıllardır köy sakinleri, çiftçiler ve göçerler için tehlikeli olan bu bölgenin artık daha güvenli olduğuna vurgu yapılıyor.

Fexredin Resul isimli çiftçi, “Artık özgürüz. Eskiden tarım ve hayvancılık için sınıra bu kadar yaklaşamıyorduk bile. Ama şimdi güvenli ve eskisinden çok daha şanslıyız” diye konuştu.