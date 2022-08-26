İyon Denizi’nde mahsur kalan Kürt sığınmacılar kurtarıldı

ERBİL (K24)

Çoğu Doğu Kürdistan'ın Serdeşt kentinden olan 83 göçmeni taşıyan tekne kurtarılarak yük gemisiyle karaya gönderildi.

K24’e konuşan gazeteci Piştiwan Caf, “Yunan karasularında mahsur kalan göçmenleri büyük bir yük gemisi kurtardı ve önümüzdeki saatlerde en yakın Yunan limanına gönderilmeleri bekleniyor” dedi.

Caf, “Göçmenler arasında çocuklar ve kadınlar var. Sağlık durumları stabil ve herkes güvende” ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların Yunanaistan tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

83 SIĞINMACI YUNANİSTAN’DAN İTALYA’YA GEÇERKEN MAHSUR KALDI

Bugün çoğunluğu Kürt, 83 sığınmacıyı taşıyan bir bot, Yunanistan'dan İtalya'ya geçmeye çalışırken İyon Denizi'nde mahsur kaldı.

Aralarında çocuk, kadın ve hastaların bulunduğu 83 sığınmacı Yunanistan'dan İtalya’ya geçerken İyon Denizi’nde Yunan sularında mahsur kaldı. Sığınmacılar 4 gündür yolda olduklarını ve dün öğle saatlerinde teknelerinin motorunda çıkan arıza sonucu mahsur kaldıklarını söyledi.

Dünden beri Yunanistan makamlarını bilgilendirdiklerini aktaran sığınmacılar, kurtarılmaya dönük hiçbir girişimin olmadığını ve sadece Yunanistan Sahil Güvenliğine ait iki botun arada çevrelerinde dolandığını anlattı.

Yunanistan’a sığınma başvurusunda bulunmak istediklerini söyleyen 83 kişilik sığınmacı grubunda 15 çocuk ve 30 kadın bulunuyor. Grubun çoğunluğu Kürtlerden oluşuyor.

Sığınmacılar yaşadıkları baskı nedeniyle kaçmak zorunda olduklarını, Türkiye ve İran’a geri gönderilmekten korktuklarını söyledi. Aralarında kalp hastası olan iki kişinin sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.

Bir sığınmacı, paylaştığı videoda yardım çağrısında bulunurken, şunları ifade etti:

"Şu an teknede 83 kişiyiz. Gördüğünüz gibi hepimiz üst üste oturmuşuz. Aramızda yaklaşık 30 kadın var. 15 çocuk var aramızda. İkisi hasta. Aramızda kalp rahatsızlığı olanlar var. Bizi almaları için Yunan polislerini bekliyoruz. Yemek yok, su yok..."