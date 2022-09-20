Kürdistan Yahudi Toplumu’ndan Yahudilikten İslam’a geçtiği iddia edilen şahısla ilgili açıklama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’nda temsil edilen Kürdistan Yahudi Toplumu, Kürdistan’da hiçbir konseylerinin olmadığını açıkladı.

Kürdistan Yahudi Cemaati (KJC), kendisini Yahudi olarak tanıtan ve ardından İslam'a geçtiğini açıklayan şahısla ilgili bir açıklama yaptı.

Kürdistan medyasında yer alan haberde, Kürdistan Yahudi Konseyi Başkanı Aram Ezat’ın Müslüman olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişinin dinine dönmek istediğini söyleyerek birkaç kez ziyaret ettiği belirtildi.

Söz konusu kişinin Yahudi olduğuna dair bir kanıtı olmadığı ve İran'ı her zaman ziyaret ettiği için her zaman reddedildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Hareketleri şüpheliydi. Soruşturma sonucunda Peşmerge olduğu ve maddi durumunun çok kötü olduğu ortaya çıktı” denildi.

Kürdistan’da Yahudi Konseyi isimli bir oluşumlarının olmadığını kaydeden KJC, söz konusu kişi ve ailesinin zaten Müslüman olduğu ve Yahudileri temsil etmeyip kendisini temsil ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu davranışlar, farklı dinler arasında çatışma ve bölünme yaratmak için bize daha şüpheli geliyor” denildi.