Süleymaniye Valisi’nden Türkiyeli şirketlere çağrı

KASTAMONU (K24)

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği’nin (USİAD) tarafından Kastamonu’da Türkiye-Irak ve Kürdistan Bölgesi Yatırım ve Ticaret Zirvesi düzenleniyor.

Burada bir konuşma yapan Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, “Özellikle Süleymaniye Ticaret Odası ve Kürdistan İhracat ve İthalatçılar Birliği nezdinde ilişkileri güçlendirmemiz lazım” dedi.

“Ticaret ve sanayi alanında Türkiye’yle güçlü ilişkilere sahibiz” diyen Heval Ebubekir, “Bu anlamda Süleymaniye’nin de rol almasını istiyoruz. İlişkileri güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Mevcut programımız çerçevesinde Türkiyeli şirketlerle de ticaret, sanayi ve ekonomide çeşitlilik sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiyeli şirketlere çağrıda bulunan Süleymaniye Valisi, “Süleymaniye’de ABD’den Çin’e ve Rusya’ya kadar şirketler var. Proje ve çalışmalarınızla sizleri de Süleymaniye’de görmeyi umuyoruz. Özellikle de sanayi, turizm ve kültür alanında daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ki Süleymaniye’de üretilen ürünler Türkiye ve dünya pazarlarına ulaşabilsin” şeklinde konuştu.