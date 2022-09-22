TCMB faiz indirdi: Dolar yükselişe geçti

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı.

Buna göre TCBM, politika faizini 100 baz puan düşürerek, 12 seviyesine indirdi.

DOLAR KURUNDA YÜKSELİŞ

Öte yandan TCMB’nin faizi 100 baz puan düşürmesinin ardından dolar 18,40 liraya yükseldi.

Dolar, geçen yıl aralık ayında görülen 18,3674 lirayla rekor kırmıştı.

TCMB’NİN KARAR METNİ

TCMB karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

“Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir.”

“Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir” denilen açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

“Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.”