Yaşam

Kürdistan Bölgesi’ne 9 ayda 5 milyon turist geldi

Turizmin başlıca gelir kaynaklarından biri olmaya aday olduğu Kürdistan Bölgesi, 9 ayda yaklaşık 5 milyon turisti ağırladı.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ne gelen turist sayısı, önceki yıllara göre üç katı arttı. Turistik alanların çokluğu ve ikliminin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin turizm sektörüne verdiği önem, bu grafiğin yükselişine etki ediyor.

Turizm Kurulu, bu yıl turizme yeni alanlar kazandırmakla birlikte 2023 yılı için de hazırlıklara başlamış durumda. Turizm Yasası ve uluslararası turizm yatırımcıları konferansı bu hazırlıkların başlıca olanları.

K24’e konuşan Turizm Kurulu Başkanı Emel Celal, “8 yıllık bir plan hazırladık. Bakanlar Kurulu Başkanlığı’na da ilettik, eksiklikleri anlattık. Kürdistan’ı nasıl dünya turizmi haritasına yerleştireceğimizi de konuştuk” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ne gelen Nesrin Hüseyin isimli turist K24’e yaptığı açıklamada, “Basra’dan geldim, Kürdistan Bölgesi’nin özeli bir iklimi var. Her ay Erbil’i bir kez ziyaret ediyorum. Allah ülkenizi korusun. Basra petrolün kaynağı ancak çok kötü durumda. Buraya geldiğimde hizmetten ne kadar yoksun, Kürdistan’ın ise ne kadar mamur olduğunu görüyorum” diye konuştu.

İsa Şemeri isimli turist ise, “Kürdistan mamur. Allah insanlarına güvende olmayı vermiş. İklimi, huzuru yaşamın kaynağıdır. Bize her zaman kapılarınızı açtığınız için teşekkür ediyoruz. Kürdistan halkı ve toprağının her zaman güvende olmasını diliyorum. Güzel ve renkli bir ülkeniz var, burada bulunmaktan mutluyuz” dedi.

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