Spor

Amedspor deplasmanda 1 puan aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynayan Amedspor, bu hafta Afyonspor deplasmanında 1-1 kaldı.
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kürdistan amedspor afyonspor

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, 7’nci hafta maçında Afyonspor’a konuk oldu.

Saat 19.00’da Zafer Stadı’nda başlayan maçta Amedspor aleyhine tribünlerden hem küfürlü tezahürat yapıldı, hem de “PKK dışarı” sloganları atıldı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 18’inci dakikada Berat Tosun’un attığı golle Amedspor karşısında 1-0 öne geçti.

Amedspor’dan Mehmet Alaedinoğlu’nun 45+4’te attığı golle skora dengeyi getirdi.

Takımlar ilk yarı 1-1'lik eşitlikle soyunma odasına gitti.

Oğuz Çetinkaya 61’inci dakikada kırmızı kart gördü, Amedspor 10 kişi kaldı. 

Afyonspor 80’inci dakikada penaltı kaçırdı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sona erdi ve iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı

Amedspor geçen hafta Bursaspor’u kendi sahasında 2-0 yenmişti.

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