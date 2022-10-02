Afyonspor’dan Amedspor açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil

HABER MERKEZİ

Afyonspor yönetimi, dün akşam Amedspor ile yapılan maçta atılan ırkçı sloganlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Bugün sahamızda karşılaştığımız Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında taraftarlarımızın sebep olduğu istenmeyen olaylar yaşanmıştır. Geçtiğimiz hafta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor karşılaşmasında ve akabinde yaşanan süreçte Afyonspor taraftarı yapılan açıklamaların etkisinde kalmış ve bugün kendisine yakışmayan tezahüratlarda bulunmuştur. Hes İlaç Afyonspor yönetimi olarak taraftarlarımızın bu tutumunu kesinlikle tasvip etmiyor, yapılan bu davranışların futbol takımımıza zarar verdiğini düşünüyoruz.”

Sporun birleştirici yönüne atıfta bulunulan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bulunan bütün kulüplerimizle; sporun birleştirici gücü ve kardeşlik bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu anlayışla kulüp yönetimi olarak Amed Sportif Faaliyetler kulübü yöneticilerimizi misafir ettik ve maçtan sonra aynı anlayışla şehrimizden uğurladık. Rakip takım yöneticileri de aynı nezaketle misafirperverliğimize karşılık verdi. Oluşan bu kardeşlik ortamının zarar görmesine sebep olan kendi taraftarımız bile olsa bunu kabul etmemiz mümkün değildir ve yönetimimiz bu noktada gerekli aksiyonu alacaktır” denildi.

Açıklamada, bir dahaki maçta aynı şeylerin yaşanması durumunda hukuki süreç başlatacaklarını kaydeden Afyonaspor kulübü, şunları kaydetti:

“Hem rakip takım oyuncularına, hem de kendi oyuncularımıza incitici, onur kırıcı söz ve küfür eden şahısların kulübümüze ve takımımıza maddi, manevi zarar verdiği aşikardır. Hes İlaç Afyonspor taraftarına yakışmayan hal ve tutum içerisinde bulunan kişilerin bundan sonraki maçlarımızda tekrar aynı davranışları sergilemeleri halinde, bu şahısların tespiti ve gerekli hukuki yaptırımların yapılması hususunun bizzat takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.”

AMEDSPOR’A YÖNELİK IRKÇI SLOGANLAR

Dün akşam Afyonspor deplasmanına çıkan Amedspor’a yönelik tribünlerden maç boyunca küfürlü tezahürat ve ırkçı sloganlar atıldı.

Tribünlere asılan benzer içerikteki pankartlar da dikkat çekti.

Ayrıca maç boyunca Amedspor oyuncularına tribünlerden yabancı maddeler atıldı, zaman zaman yaralanan oyuncular oldu.

Maç öncesi stadı ziyaret eden Müsabaka öncesi Afyonsporlu oyuncuların antrenmanını ziyaret eden Afyon İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel’in, “Gönlümüz sizlerle. Sizin işiniz futbol oynamak. Siz de onu gerçekten güzel yapıyorsunuz. Geri kalanı bize bırakın. Gerçekten Afyon’un sizin kazanmanıza ihtiyacı var. Hele hele Mersin’de yaşadığımız o terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: Şöyle bir 5-0 eze eze yenerseniz, buradan onları göndeririz” sözleri de tepki çekti.