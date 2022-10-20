TCMB faiz indirdi

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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, faiz oranında 150 baz puanlık indirime giderek yüzde 10,5'e indirdi.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

Ekonomistler politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyordu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili 'tek hane' mesajı vermişti.

Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada faizle ilgili, "Diyelim ki Amerika'da faiz artırımı belki şu anda son nihai durum yüzde 6 olabilir. Son rakamları bilemiyorum. Avrupa'ya geliyorsunuz oralarda da yine böyle yüzde 4, 5, 6. Çift haneli rakamda değiller. Şimdi biz işte son yani Para Piyasası Kurulu yüzde 12'ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz" demişti.

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.