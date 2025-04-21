Başkan Barzani'nin katılımıyla "Kürdistan'da Ulusal Dua Günü" düzenlenecek

2025-04-21 08:56

Başkan Mesud Barzani'nin yanı sıra Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünya düzeyinde çok sayıda yetkilinin katılımıyla "Ulusal Dua Günü" dolayısıyla tören düzenlenecek.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin yanı sıra Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünya düzeyinde çok sayıda üst düzey yetkili ve milletvekilleri ile ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki hükümet temsilcilerinin katılımıyla başkent Erbil'de Ulusal Dua Günü münasebetiyle ulusal dua töreni düzenlenecek.

"İnanç Birliğine Doğru" sloganıyla 23-25 ​​Nisan tarihleri ​​arasında Kürdistan Bölgesi, başkent Erbil'de ilk kez düzenlenecek ulusal dua töreninde Kürdistan için dua edilecek