Trabzon’da 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

2025-04-21 11:39

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girerken, kazada 12 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza sabah 08.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi'ndeki köprülü alt geçitte meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen zincirleme kazaya biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 araç karıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yapan araçları çekmek için bölgede çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle şehir içi trafiği felç olurken, kilometrelerce araç trafiği oluştu.