Hastaneden yeni açıklama: "Önder'in hayati riski çok yüksek"

2025-04-21 13:35

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, "Hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan saat 22.00 civarında evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Aort damarının yırtılması nedeniyle kalp krizi geçirdiği tespit edilen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürmüştü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder’in tedavisi 6’ncı günde de devam ediyor.

İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder’in doktorları açıklama yaptı.

Önder'in hayati tehlikesinin çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiği belirtilen açklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sırrı Bey' e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı.

Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı. Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğundaki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz."