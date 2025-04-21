Urfa- Kaybolan çocuk ölü bulundu
Urfa'da dün kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Urfa'nın Akçakale ilçesi Kırsal Aşağıcinpolat Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin Saruhan'ın (13) dün (20 Nisan) kaybolması üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve dalgıç polis ekipleri çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Saruhan'ın cesedine ulaşıldı.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.