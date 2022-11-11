Politika

‘Rojava’da Kürt sorununun çözümünde uluslararası iradeye ihtiyaç var’

Barış ve Özgürlük Cephesi Dış İlişkiler ve Diplomasi Ofisi Koordinatörü Hewas Agit, Rojava Kürt sorununun çözümü konusunda uluslararası bir iradeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Rojava Suriye Kürt Birliği ABD Diyalog Barış ve Özgürlük Cephesi Kürt sorunu

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Barış ve Özgürlük Cephesi Dış İlişkiler ve Diplomasi Ofisi Koordinatörü Hewas Agit, Rojava’daki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kürt birliğine ilişkin sürdürülen diyalogların izlenmesi için uzun zamandır bir proje yürütüldüğünü söyleyen Agit, “Elbette bu diyalogda bazı aşamalar kaydedildi ve güzel adımlar atıldı, ancak uzun süredir diyalogların ilerlemesi pratikte askıya alındı” dedi.

ABD’nin diyaloglardaki rolüne değinen Hewas Agit, “ABD diyaloglar konusunda ciddi. Ancak bu diyalogların ve müzakerelerin gelişmesinde aktif bir role ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Rojava ve Suriye’de siyasi çözümün durduğunu anımsatan Agit, “Siyasi çözümü ilerletmek ve Kürt sorununu çözmek için uluslararası bir iradeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Agit, “Kendimize şu soruları sormalıyız: Acaba çıkarlarımız nerede? Siyasi çözümün ilerlemesini ve bölgeye barış gelmesini istiyorsak neden düşüncelerimizi birleştirmeye yardımcı olmuyoruz?” dedi.

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