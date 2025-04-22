Mesrur Barzani'den gazetecilere: Reformu destekleyerek iktidara yardım edin

"Kürdistan gazetecilerinin doğru bilgileri aktarmada etkin rol oynmalarını temeni ediyorum"

2025-04-22 10:08

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürt Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Mesrur Barzani, 22 Nisan 2025 Salı günü, Kürt Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya platfromu X (Eski adıyla Twitter) heasabından bir mesaj yayımladı.

Başbakan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kürt Gazeteciler Günü, Kürdistan Gazetesi'nin ilk sayısının yayınlanması ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, tüm Kürdistan gazetecilerini kutluyor ve başarılar diliyorum."

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne olan bağlılığını yineleyen Başbakan Mesrur Barzani, "Kürdistan gazetecilerinin toplumda farkındalık yaratma ve doğru bilgi aktarma konusunda etkin rol almalarını temenni ediyorum." sözlerini kullandı.

Kürt Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, Kürdistan gazetecilerine başarılar dileyen Mesrur Barzani, "Gazetecilerin reformların desteklenmesi, hata ve eksikliklerin giderilmesi konusunda iktidarla iş birliği yapmalarını umuyorum." dedi.