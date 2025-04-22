Başkan Barzani: Medya ve gazetecilik, milletimizin meşru davasını tanıtmak için güçlü bir silah

"Gazetecilik ve medyacılık Kürt dilinin korunup zenginleştirilmesinde önemli etkenlerdir"

2025-04-22 11:24

Başkan Mesud Barzani, "Gazetecilik ve medyacılık ulusal bilincin yaygınlaştırılmasında ve Kürt dilinin korunup zenginleştirilmesinde önemli etkenlerdir." dedi.

Başkan Barzani, 22 Nisan 2025 Salı günü, Kürt Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İlk Kürt gazetesinin 127. yıl dönümü, Kürt Gazeteciler Günü ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, tüm Kürdistan gazeteci ve medyacıları kutlalayan Mesud Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecilik ve medyacılık ulusal bilincin yaygınlaştırılmasında ve Kürt dilinin korunup zenginleştirilmesinde önemli etkenlerdir. Medya ve gazetecilik, aynı zamanda halkımızın meşru davasını ilerletmek için güçlü bir silahtır."

Medya ve Gazeteciliğin Kürdistan halkının bir arada yaşama kültürünü korumak, barış ve hoşgörü kültürünü derinleştirmek için de etkin bir vesile olduğunu belirten Mesud Barzani, "Bu münasebetle tüm gazetecileri ve medyacıları, görevlerinde profesyonelce olay ve gelişmelere yaklaşmaya, milletimizin değer ve çıkarlarını dikkate almaya çağırıyorum." sözlerini kullandı.