Başkan Barzani'nin katılımıyla ulusal dua töreni düzenleniyor

20 saat önce

Başkan Mesud Barzani'nin katılımıyla başkent Erbil'de düzenlenen ulusal dua töreninde Kürdistan için dua edilecek.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin yanı sıra Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünya düzeyinde çok sayıda üst düzey yetkili ve milletvekilleri ile ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki hükümet temsilcilerinin katılımıyla başkent Erbil'de Ulusal Dua Günü münasebetiyle ulusal dua töreni düzenleniyor.

"İnanç Birliğine Doğru" sloganıyla 23-25 ​​Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen törene katılanlar tüm dini ve etnik gruplar için güvenli bir bölge olan ve dünyada barışçıl bir arada yaşamanın parlak bir örneği olan Kürdistan Bölgesi için dua edecekler.