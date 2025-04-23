Ano Cewher: Peşmerge, tüm etnik grupları korumak için DAİŞ'e karşı savaştı

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Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Peşmerge güçlerinin Kürdistan'daki tüm etnik grupları korumak için DAİŞ'e karşı savaştığını ve yüzlerce şehit verdiğini söyledi.

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle düzenlenen ulusal dua töreni Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünyadan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) saat 08:00'de başladı.

Hristiyan bakan Cewher, törende yaptığı konuşmada, "Dünyanın büyük zorluklar ve tehlikeler içinde olduğu bir dönemde, Kürdistan Bölgesi'nde bu kutsal tören düzenleniyor. Bu tören, Kürdistan Bölgesi'ndeki çeşitli dini ve etnik gruplar arasındaki barışçıl bir arada yaşamayı yansıtıyor. Dine inananların korkusuz ve özgürce Tanrı'ya ibadet etmeleri bir gururdur." dedi.

Cewheri sözlerini şöyle sürdürdü:

"DAİŞ'e karşı mücadelede Başkan Barzani, bileşenler ve dinler arasında barışçıl bir arada yaşama tutumunu vurgulayarak, ya birlikte yaşarız ya da birlikte ölürüz demişti. Bu, şimdiki ve gelecek nesiller için bir şefkat ve fedakarlık antlaşmasıydı."

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ni, Müslümanlar, Hristiyanlar, Ezidiler ve diğer dinlere mensup tüm topluluklarıyla birlikte korumak için Peşmerge güçlerinin terör örgütü DAİŞ'e karşı verdiği mücadeleye akıllıca liderlik etti. Bu mücadele için yüzlerce Peşmerge şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı."

"Vatanınız için kendinizi feda etmekten daha kutsal bir şey yoktur." diyen Ano Cewher, şöyle devam etti:

"Kürtler ile farklı millet ve dinlerden olan insanlar arasındaki ilişki ve dostluk, derin, tarihi ve ortak bir ilişkidir. Din, dil, kültür farklılıklarına rağmen herkes bu vatanın gölgesinde kardeştir."