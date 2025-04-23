Başkan Barzani: Kürdistan eskiden beri çeşitli etnik ve dini grupların beşiği olmuştur

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Başkan Mesud Barzani, Kürdistan'ın eskiden beri çeşitli etnik ve dini grupların beşiği olduğunu söyledi.

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle düzenlenen ulusal dua töreni Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünyadan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) saat 08:00'de başladı.

Başkan Barzani, törende yaptığı konuşmada, konukları selamlayarak, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle, barış ve insanlık adamı olan saygıdeğer Papa'nın vefatı dolayısıyla dünyadaki tüm insanseverlere başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle düzenlenen törenle ilgili Mesud Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan'da ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor ve amaç, Kürdistan'ın kadim zamanlardan beri var olan zengin kültürünü dünyaya tanıtmak. Bir arada yaşama kültürü, karşılıklı kabul, fikir, din ve mezhep özgürlüğü bizim gurur duyduğumuz kültürdür. Bu törenin Kürdistan'daki kardeşlik ve birlikte yaşamanın derinleşmesine ve yaygınlaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Farklı dinlere karşı karşılıklı kabul ve saygı kültürüne değinen Mesud Barzani, "Dinlere saygı ve karşılıklı kabul, inançlarımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Dindarlık, farklı dinleri bir araya getiren ortak noktadır. Hakikate ulaşmanın birçok yolu vardır ve Allah'ın birliği hakikatini kabul eden bütün mukaddes dinler o hakikati arar." dedi.

Başkan Barzani, Kürdistan'a yönelik "zorbaların" saldırısı hakkında şunları söyledi:

"Tarih boyunca Kürdistan'a saldırıldığında zorbalar ister Müslüman olsun ister Hristiyan veya Ezidi olsun herkese zulüm etmiştir . Bütün köyleri yakmişlar, herkesi yerlerinden etmişler ve herkesi katletmişler. Bildiğiniz üzere son yıllarda DAİŞ saldırdı ve çok ağır suçlar işledi. Karşılığında kahraman Peşmergeler eşi benzeri görülmemiş bir fedakarlıkla herkesi savundu ve DAİŞ'in kalesini yenilgiye uğrattı, yaklaşık 12 bin Peşmergemiz şehit oldu veya yaralandı."

Bu tür etkinliklerin devamı olarak gerçekleşmesinin önemine dikkat çeken Mesud Barzani, "Hepimiz Tanrı'nın kuluyuz ve kardeşiz. Karşılıklı kabulle, sevgiyle, mutlulukla bir arada yaşayabiliriz. Bütün peygamberler bize birbirimize kardeşlik eli uzatmamızı ve birlikte yaşamamızı istemiştir." dedi.

Başkan Mesud Barzani, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Son olarak Allah'tan herkese hidayet, bölgeye ve dünyaya barış, kardeşlik diliyor, Kürdistan'da güzel günler geçirmenizi temenni ediyor, sizlerle gurur duyuyor, hepinizi bir kez daha aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu programı ve töreni düzenleyen herkese sonsuz teşekkür ederiz."