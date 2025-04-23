Hemin Hewrami: Kürdistan, tarih boyunca amaçlarına ulaşmak için fedakarlıklar yaptı

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hewrami, "Ulusal dua törenindeki amaç, Kürdistan Bölgesi'nin topluluk ve tarafların bir arada yaşama konusundaki tutumunu göstermektir." dedi.

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle düzenlenen ulusal dua töreni Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünyadan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) saat 08:00'de başladı.

Törende konuşma yapan Hemin Hewrami, ulusal dua töreninin önemine değinerek, "Ulusal dua törenindeki amaç, Kürdistan Bölgesi'nin topluluk ve tarafların bir arada yaşama konusundaki tutumunu göstermektir. Bugün birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin her aşama ve her koşulda Kürdistan'da uzlaşma, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesini korumaya kararlı olduğunu belirterek, "Kürdistan, tarih boyunca amaçlarına ulaşmak için fedakarlıklar yaptı. Şimdi ise gelecek nesillerle birlikte değerlerimize bağlılığımızı yineliyoruz." diye konuştu.