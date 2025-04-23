Louis Sako: Demokrasiye olan vizyonu için Kürdistan Bölgesi'ne teşekkür ederiz

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Irak ve dünya Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Rafael Sako, demokrasiye olan vizyonu için Kürdistan Bölgesi'ne teşekkür etti.

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle düzenlenen ulusal dua töreni Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünyadan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) saat 08:00'de başladı.

Burada konuşma yapan Louis Sako, demokrasi ve bir arada yaşamaya olan vizyonundan dolaı Kürdistan Bölgesi yetkililerine teşekkür etti.

Louis Sako, Kürdistan Bölgesi'nin binlerce Hristiyan mülteciye ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

"Birikmiş sorunların çözülmesini ve ilerleme, refah ve güvenliğe doğru ilerlemeyi sağlamak daha diyalog gerektiriyor." diyen Irak ve dünya Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Sako, "Topluluklar arasında eşitliği içeren, yeniden yapılanmayı ve kalkınmayı teşvik eden yeni kanunlar olmalı." dedi.

Louis Sako, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslümanları, Yahudileri veya Hristiyanları içermeyen bir monarşi var. Sorun dinler değil, dinlerin siyasi ve ekonomik amaçlar için sömürülmesidir. Tanrı bizi kardeş olmamız, barış ve mutluluk içinde yaşamamız için yarattı, birbirimizi öldürmemiz için değil. Barış, dünyamızda gerekli ve önemlidir. Bölgedeki birçok millet savaşlar ve çatışmalar yüzünden acı çekiyor,"

Sako, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in vefatıyla ilgili şunları söyledi:

"Savaşa karşı koymanın, barışı müzakere etmenin, dini adaleti aramanın sesi olan Papa Francis'i kaybettik. 2017'de El Ezher Şeyhi ile imzaladığımız kardeşliği asla unutmayacağız."