İstanbul'da 6,2 şiddetinde deprem

Deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi.

15 saat önce

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

12.49'da meydana gelen şiddetli deprem, Bursa, Yalova, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Korkutan deprem dolayısıyla vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

İHA'nın haberine göre İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı.