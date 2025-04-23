Başbakan ve Kıbrıslı heyetten ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu ve ülkenin Orta Doğu'daki Hristiyanları Koruma Elçisi Salina Şambos başkanlığındaki Kıbrıs Cumhuriyeti heyetini kabul etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin 23 Nisan 2025 Çarşamba günü (bugün), Salina Şambos başkanlığındaki Kıbrıs Cumhuriyeti heyetini kabul ettiği bildirildi.

Kıbrıs'ın yeni Irak Büyükelçisi Sevag Avedsian’ın da hazır bulunduğu kabulde Başbakan Barzani, ikili ilişkileri geliştirme arzusunu yineleyerek, Büyükelçiyi yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Açıklamaya göre Kıbrıs heyeti, Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın selamlarını Başbakan'a ileterek, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.