Başbakan: Bir arada yaşama kültürünü daha da geliştirmeye kararlıyız

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Doğu Kilisesi Patriği Mar Giorgis Younan’ı kabul etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin 23 Nisan’da Doğu Kilisesi Patriği Mar Giorgis Younan’ı kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Görüşmede Mar Giorgis, Kürdistan Bölgesi'nin barışçıl bir şekilde bir arada yaşamasına övgüde bulunurken, Kürdistan Bölgesi'ndeki farklı din ve toplulukların bir arada yaşamasının parlak örneğini onurlandırıp takdir etmek amacıyla düzenlenen Kürdistan Ulusal Dua Günü'ne katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.” denildi.

Açıklamaya göre Başbakan, "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Kürdistan toplumları arasındaki bir arada yaşama kültürünü daha da geliştirme yönündeki kararlılığını" vurguladı.

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle düzenlenen ulusal dua töreni Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünyadan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) saat 08:00'de başladı.