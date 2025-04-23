İstanbul'da deprem- Eğitime 2 günlük ara

11 saat önce

İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında okul ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara verilmesi kararı alındı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sadece iki okulumuzun dış sıvalarında çatlaklar var. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok.” dedi.

Tekin, İçişleri Ali Yerlikaya’nın talebi üzerine “olası bir sorunlu durumda okulların toplanma merkezi olması açısından” okullarda eğitime iki günlük ara verilmesi kararı aldıklarını aktardı.

Okul bahçelerinin halka açıldığını belirten Tekin şunları aktardı:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

YÖK Başkanı Erol Özvar ise şunları söyledi:

"Kampüslerimizin sağlam olduğu görülüyor. Herhangi bir bina hasarına rastlanmadı. Bu bizim için sevindirici. Halkımızdan kampüslere yakın alanlardan istifade etmesi için çalışmalarımız yapıldı. İstanbul ve civar illerinde bulunan rektörlerimiz şuana kadar üniversitelerimizde herhangi ciddi bir hasar olmadığını ifade etmek istiyorum. Bakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla temas halindeyiz. Devlet ve vakıf üniversiteleri de yarın ve sonraki gün tatil edilmiştir."

İstanbul Valiliği de kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.