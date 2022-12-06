ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi’nden K24’e: Türkiye’nin operasyonuna karşıyız
ERBİL (K24)
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Granger, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna yeşil ışık yakmadıklarını söyleyerek, Rojava’daki Türk askeri operasyonuna karşı olduklarını bildirdi.
K24’e konuşan Grander, Rojava’daki siyasi güçler arasındaki ilişkilere değinerek, “Suriye’de Kürtler arasında diyaloğu kolaylaştırmak için çalışacağız” dedi.
"Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına yeşil ışık yakmadık” diyen Grender, Türkiye'nin saldırılarının DAİŞ'e yönelik operasyonları etkilediğini ifade etti.
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