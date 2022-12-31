Hulusi Akar açıkladı: Zap’taki operasyon sona erdi

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in bugünkü yazısında aktardığına göre, Hulusi Akar'ın gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ŞAM’LA GÖRÜŞME

Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleşen ilk siyasi görüşmenin detayları hakkında şunları söyledi:

“Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Sonunda gelinen noktada görüşelim, konuşalım, devam edelim, yol ve yöntemler bulalım konusunda mutabık kalındı. Yeni bir görüşmenin tarihi ya da yeri konuşulmadı. Ancak akılla, mantıkla makul olan ne ise yapılır.”

KARA OPERASYONU

Akar, “Türkiye'nin olası kara operasyonu planında bir değişiklik var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak, güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız, biz bunu diyoruz” diye yanıt verdi.

Akar, birlikte bir hareket edilme ihtimalinin sorulması üzerinde de, “Bu görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii” dedi.

Akar, görüşme için geç kalındığı iddialarına da, “Bunlar ‘Hadi' deyince bir anda olacak şeyler değil. Bir sürü faktör, aktör var. Bunların makul mantıklı bir çizgide buluşmasıyla buluşma gerçekleşti” karşılığını verdi.

“Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun bu görüşmeler konusundaki değerlendirmeleri nedir?” sorusuna ise Akar, “Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Biz uhuletle, sühuletle sorunun çözülmesi için çalışıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Akar, Suriye'ye olası bir kara harekâtı konusunda ABD ve Rusya'nın Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini gördüğünü söyledi.

“PENÇE-KİLİT TAMAMLANDI”

Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Zap bölgesinde 17 Nisan'da başlayan “Pençe-Kilit” operasyonunun tamamlandığını söyleyen Akar şunları belirtti:

“Zap arazisi Irak tarafındaki en zor en sarp arazi. Derin vadiler, dik yamaçlar çok sayıda mağaralar var. Orası bir anlamda PKK'nın konfor alanı haline getirilmiş. Savaş ağaları, terör örgütünün sözde elebaşları yerleşmiş. Bölgenin her tarafını EYP ve mayın ile donatmışlar. Bunların hepsi başlarına yıkıldı. 2 bin civarında mayın, 600'e yakın mağara, sığınak imha edildi. Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da ‘terör bitti' demiyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek.”