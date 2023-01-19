Duhok Valisi’nden Mardin saldırısına kınama

DUHOK (K24)

Duhok Valisi Ali Teter yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde 5 Duhok sakinini Mardin’in Nusaybin ilçesi yakınlarında silahlı saldırıya uğradığını ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Saldırıyı kınayan Vali Teter, hayatını kaybedenlerim yakınlarına baş sağlığı diledi.

İlgili tarafların olay hakkında soruşturma yürüttüğünü belirten Teter, zanlılar hakkında yasal işlem yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde Duhok plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

K24'ün edindiği bilgiye göre hayatını kaybeden isimleri şöyle: Hindrên Abdullah Salih, Çimen Şahin Halid, Abdullah Salih Mustafa, Wahide Hedar Casim.