Spor

Manchester City, Wolverhampton’ı yendi: Haaland durdurulamıyor

İngiltere Premier Ligi 20. hafta karşılaşmasında Manchester City, Wolverhampton'ı Erling Haaland'ın 3 golüyle mağlup etti.
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avrupa Manchester City Wolverhampton Erling Haaland

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Ligi 20. hafta mücadelesinde Manchester City, Etihad Stadyumu'nda karşılaştığı Wolverhampton'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Manchester City'ye 3 puanı getiren golleri 40, 50 ve 54. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Bu sezon 26 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki golcü oyuncu 31 gol ve 3 asist ile oynuyor.

Ayrıca, Premier Lig'de 25. golünü atan Erling Haaland, şimdiden geçtiğimiz sezonların gol krallarının attıkları gol sayılarını geçti.

Opta verilerine göre de; Ruud van Nistelrooy'u geride bırakan Erling Haaland, Premier Lig tarihinde dört hat-trick'e en az maçta ulaşan oyuncu oldu.

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