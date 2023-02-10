AFRİN (K24)

Barzani Yardım Vakfı (BCF) yardımlarını taşıyan konvoy Rojava’nın Afrin kentine ulaştı.

K24’e konuşan Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed, “Depremin boyutu çok büyük, Barzani Yardım Vakfı, Afrin’de kalacak” dedi.

Ahmed, “Başbakan Mesrur ​​Barzani bize Suriye ve Batı Kürdistan'daki depremzedelere yardım etmemiz talimatını verdi” ifadelerini kullandı.

“Halkımıza her yerde hizmet edeceğiz ve ayrım gözetmeksizin herkese yardım edeceğiz” diyen Ahmed, “Batı Kürdistan halkı bizi çok sıcak karşıladı” dedi.

Barzani Yardım Vakfı konvoyu Afrin'de Rojavalı Kürtler tarafından coşkuyla karşılandı pic.twitter.com/xw1AY73fOu — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) February 10, 2023

“Depremzedelere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz” diyen Ahmed, yeni yardım konvoylarının geleceğini ifade etti.

Halkın aşırı soğuklarda dinlenebilecekleri bir yerin olmamasının çok üzücü olduğunu bildiren Ahmed, insanların zeytin ağaçlarının altında durup dinlenmeye çalıştığını ve soğuk havalarda acil yardımların gelmemesi durumunda ciddi felaketlerin yaşanması durumunun söz konusu olduğunu dile getirdi.

BCF'nin Afrin'e ulaşan ilk yardım kuruluşu olduğu bildirildi.