Hatay'da 6,4'lük deprem: 6 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi yaralandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

3 dakika sonra ise Samandağ ilçesi merkez olmak üzere 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Genel olarak olumsuz durumun yaşanmadığı İskenderun'da devlet hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi.