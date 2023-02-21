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ABD ve BM’den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hatay’da meydana gelen son depremle ilgili desteklerinin devam edeceğini belirtirken, BM de Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.
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dünya ABD Birleşmiş Milletler Türkiye destek Hatay depremi

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen, Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD’nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda Sullivan, “Türkiye ve Suriye’de zaten harap olan bölgeleri etkileyen deprem haberleri dolayısıyla derinden kaygı duyduk” dedi.

Sullivan, depremler dolayısıyla ABD’nin tam desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM’nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Guterres, Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, “İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

Hatay'ın Defne ilçesi merkez olmak üzere meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

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