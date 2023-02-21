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Van semalarında mercek bulutu görüldü

Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.
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kürdistan Van mercek bulutlar

AHBER MERKEZİ

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

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