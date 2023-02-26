BM'den deprem için 'kıyamet' benzetmesi

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Maraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret etti. Beasley, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada bölgede gördüklerini "kıyamet" olarak tanımladı.

Roma merkezli WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Beasley'in "Bugün gördüklerimi tarif etmemin tek bir yolu var: Kıyamet. Mahalleler dümdüz olmuş, evler yıkılmış, okullar ve dükkanlar kapalı, hayatlar parçalanmış durumda. Buradaki yıkımın ölçeği gerçekten anlaşılmaz boyutta" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Dünya, buradaki insanları desteklemek için ivedilikle seferber olurken, bu depremin etkisi aylarca, yıllarca hissedilecek" ifadesi kullanıldı.

Beasley, depremden etkilenen 12 yıldır savaşın devam ettiği Suriye tarafındaki durum için ise "felaket üstüne felaket" değerlendirmesini yaptı. Suriye'ye 380 ton un, pirinç ve yardım taşıyan 21 TIR'lık konvoyun geçişine eşlik eden Beasley, 13 Şubat'ta yeniden açılan sınırdan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere 180 kamyon yardım taşıdığını paylaştı.

Açıklamada, WFP'nin Türkiye'deki depremzedelerin gıda ve nakit yardımından faydalanması için 80 milyon dolara, Suriye'de depremden etkilenen 800 bin kişinin 6 ay boyunca desteklenmesi için 150 milyon dolara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) de Kahramanmaraş depremleri sonrasında tahminen 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığını açıklamıştı. Depremlerde 520 bin daireli 160 bini aşkın binanın yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü bildiren UNDP, 500 bin yeni konut inşasına ihtiyaç olduğunu kaydetmişti. (Kaynak: DW, Reuters)