Kürt ve Türkmen çiftçiler Araplaştırma politikasına karşı bir araya geldi

KERKÜK (K24)

Kerkük’te Araplaştrıma politikaları ve Kürt çiftçilere yönelik hak ihlalleri devam ediyor.

K24 muhabiri 16 Ekim 2017’deki olayların ardından Kürt ve Türkmen çiftçilerin Araplaştırma, tarım arazilerinin işgali ve demografinin değiştirilmesi politikalarına karşı ilk kez ortak bir tutum sergilediğini bildirdi.

Kerkük yönetiminin Kürt ve Türkmen çiftçilere ait yaklaşık 12 bin dönüm tarım arazisini yerleşime açarak dağıtma kararı aldığını belirten muhabirimiz, Kürt ve Türkmen çiftçilerin havayoluna giden ana caddeyi kapatarak kararın geri çekilmesini talep ettiğini aktardı.

K24’e konuşan bir Kürt çiftçi, Kerkük yönetiminin Kürt çitçilere ait arazileri işgal etmek istediğini ifade ederek, söz konusu kararın iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Mesud Barzani’nin devreye girmesini istediklerini dile getiren Kürt çiftçi, “Eğer Sayın Başkan Barzani devreye girip bu sorunu çözmezse ve imdadımıza yetişmezse Kerkük’te Kürtlerin durumu perişandır” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Araplaştırma politikası Kerkük’ün dayatmayla atanmış Valisi Rakan Cuburi tarafından destekleniyor.