ENKS, Afrin saldırısı için BM ofisi önünde eylem düzenledi

KAMIŞLO (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde Newroz kutlamaları sırasında Türkiye destekli silahlı grupların gerçekleştirdiği saldırıda 4 Kürt’ün hayatını kaybetmesine tepki göstermek için bugün Rojava’nın Kamışlo kentinde Birleşmiş Milletleri (BM) ofisi önünde eylem gerçekleştirdi.

Eyleme onlarca ENKS'li, bağımsız kişi, aydın ve aktivist katıldı.

ENKS tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin destek verdiği silahlı grupların Afrin’den çıkana kadar ve Afrin’i terk eden Kürtlerin yerlerine dönene kadar eylemlerine devam edecekleri belirtildi.

Eylem sonrası K24’e konuşan ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Muhammed İsmail, şunları söyledi:

“ENKS'nin Cinderes ve Afrin'deki yerel meclisi, halkımızın gönlü rahat olana kadar, silahlı gruplar köy ve şehirleri terk edip isimleri terör listesine eklenene kadar, yerlerini terk eden halkımız geri dönene kadar 5 gündür eylem yapıyor. Eylemlerimiz bu şekilde devam edecek.”

20 Mart akşamı Cinderes’te Newroz için toplananlara saldıran Ceyş el Şarkiyye milisleri, 4 kişiyi katletmişti.

Bu örgüt, TSK’ya eşlik eden ve kendisini “Suriye Milli Ordusu” olarak tanımlayan grubun çatısı altında yer alıyor.

Afrin 18 Mart 2018’den bu yana Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kentin Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.